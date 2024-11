Il Lirico ha celebrato gli 800 anni del “Cantico” 

Con la sua voce limpida l’intenso baritono Alberto Petricca invoca “Altissimu, onnipotente, bon Signore”, poi si aggiungono le voci del coro e gli archi. Parole, note, suggestioni introducono a una lode laica permeatadi una nostalgia per una spiritualità perduta.

Il Teatro Lirico di Cagliari ha celebrato venerdì e sabato gli 800 anni del “Cantico delle creature” di San Francesco con l’opera firmata da Claudio Dall'Albero. Al compositore e musicologo romano il Lirico ha commissionato l'opera musicale, eseguita in prima assoluta. Il “Cantico francescano” di Dall'Albero, con la sua cifra evocativa e raffinata, ha permeato l'atmosfera di avvolgenti e suadenti sonorità in un gioco di contrasti tra melodie e dissonanze, un mosaico di citazioni e omaggi ai vari stilemi dell'arte sacra lungo i secoli.

Incantevole il passo a due di oboe e corno che introduce il “Laudato sì, mì Signore” cantato dal baritono e poi dal coro. La giovane direttrice Ustina Dubitsky, tedesca di origini ucraine, al suo debutto in Italia, ha restituito atmosfere e colori, ora luminosi ora cupi dell'opera, con gesto sicuro. Bene il coro, preparato da Giovanni Andreoli.

Il “Cantico” di Dall'Albero è un viaggio in 11 tappe per dar voce a un Dio che si fa di volta in volta natura in una visione panteistica: il crepitare delle fiamme, l'atmosfera silvana di gocciolii naturali e dello scorrere di “sor'aqua”, i suoni limpidi “per sora luna e le stelle”, e via via fino alla parte più drammatica del Cantico: il rapporto del credente con la morte. Dall'Albero sceglie la forma della fuga, potenziata dalla polifonia dell'orchestra che crea differenti linee melodiche, per giungere al solenne finale.

