Il Lirico di Cagliari apre il Teatro sul Mare e parte in tournée 

Un evento nell’evento. Esordisce con l’inaugurazione di un nuovo teatro e il debutto di Amii Stewart con l’Orchestra di casa “Rotte Sonore Summer”, l’attività musicale estiva 2026 del Teatro Lirico di Cagliari.

Su il sipario

Nelle due serate di martedì 7 e mercoledì 8 luglio, alle 20.30, il concerto dell’artista americana, che da oltre un ventennio vive in Sardegna, a Porto Cervo, animerà il Teatro sul Mare allestito per l’occasione nel Parco Nervi a Su Siccu. Lo spazio – un’area verde attrezzata sul lungomare e realizzata nel 2021 dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna - offre uno scenario suggestivo per una platea con 840 posti e un ampio palcoscenico per la star della disco music.

Il cartellone

L’allestimento di un teatro in un rilevante sito di archeologia industriale è solo una delle novità della stagione estiva del Lirico, presentata ieri mattina nel Ridotto Carmen Melis dal sovrintendente Andrea Cigni, durante una conferenza stampa aperta al pubblico a cui è intervenuto anche Domenico Bagalà, commissario straordinario dell'Autorità Portuale. Un programma lungo un mese, dal 7 luglio all’8 agosto, con 14 serate di spettacolo, 5 programmi musicali e un ruolo di primo piano per l’Orchestra e il Coro del Lirico diretto da Giovanni Andreoli. Un’opera lirica e quattro concerti che viaggeranno per l’isola: al Teatro comunale di Sassari, in piazza Satta a Nuoro, a Cabras, Carbonia e a Lanusei. Una programmazione distinta (da definire) coinvolgerà Sant’Antioco (19 luglio), Tratalias (26 luglio), Desulo (5 luglio), Cala Gonone (2 agosto).

«Su tutto il territorio»

«Lavoro in teatro da oltre 30 anni» ha affermato Cigni, «la Sardegna, con il Lirico, è la prima e unica regione italiana a offrire una programmazione estiva diffusa sul proprio territorio». L’obiettivo, ha aggiunto, è portare la cultura ovunque: «I ragazzi, per esempio, in Sardegna non hanno la stessa opportunità di accesso al teatro che hanno i loro coetanei di altre regioni». Uno scopo ulteriore è assecondare le esigenze di promozione turistica: nel corso degli spettacoli sarà distribuito materiale informativo sui luoghi che li ospitano.

I protagonisti

Dopo il concerto di Amii Stewart con l’Orchestra del Lirico diretta da Peppe Arezzo, il 15-16-18-24-25 luglio (Tharros, Carbonia, Cagliari) va in scena uno dei capolavori della storia della musica: “Cavalleria rusticana“ di Pietro Mascagni, melodramma in un atto tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga. L’opera, rappresentata l’ultima volta a Cagliari nel settembre 2020, viene eseguita nella particolare messinscena di Luca Baracchini, mentre l’Orchestra e il Coro del Lirico saranno diretti da Matteo Beltrami, direttore e violinista ligure. Nel cast figurano artisti acclamati dal pubblico cagliaritano in anni recenti: Rachele Stanisci (Santuzza), Elena Schirru (Lola), Marco Berti (Turiddu), Angelo Veccia (Alfio), Cristina Melis (Lucia). Il terzo appuntamento della rassegna sarà il 21 e il 22 luglio (Nuoro, Tharros): intitolato “Fantasy Melody“, è un concerto con Jacopo Rivani, direttore con un’apprezzabile carriera, che si esibisce per la terza volta alla guida dell’Orchestra del Teatro Lirico. Dopo il successo ottenuto nell’ottobre del 2025 al Teatro Carmen Melis, il 29-30-31 luglio (Cagliari, Sassari) ritorna il concerto “Songs for a Better World“ con Alberto Maniaci direttore, compositore e pianista, e la voce solista di Daria Biancardi, raffinata interprete soul-blues. L’attività estiva si chiuderà il 6-8 agosto (Lanusei, Cagliari) con “Opera Gala“, una serata dedicata a sinfonie, cori, arie e duetti tratte da celebri opere di Vincenzo Bellini, Georges Bizet, Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi, con l’Orchestra e il Coro guidati da Jacopo Brusa, giovane direttore al suo debutto a Cagliari. Solisti d’eccezione: il soprano brindisino Rachele Stanisci, già applaudita a Cagliari in numerose sue interpretazioni (Nerone, Pagliacci, La Wally, Adriana Lecouvreur), e il tenore cubano Andrés Sánchez-Joglar, invece, al suo debutto in Sardegna.

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