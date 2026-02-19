VaiOnline
da questa sera a cagliari
20 febbraio 2026 alle 00:17

Il Lirico accoglie il “Lago dei cigni” 

Al Teatro Lirico di Cagliari da stasera alle 20 (turno P) e per quattro serate si esibisce il Ballet Preljocaj nella rilettura audace e contemporanea di Angelin Preljocaj del “Lago dei cigni”, elegante spettacolo di danza creato nel 2020 per 26 ballerini. Si tratta del secondo titolo della Stagione di danza 2025-2026

A partire dal capolavoro del balletto classico russo, composto da Pëtr Il’ič Čajkovskij e coreografato da Marius Petipa e Lev Ivanov, l’artista francese di origine albanese, che vanta collaborazioni con l’Opéra di Parigi, il New York City Ballet e il Teatro alla Scala, ha affiancato alla musica originale arrangiamenti contemporanei del collettivo 79D, rivisitando il mito della ballerina-cigno. L’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari è diretta dall’inglese Alice Farnham, al suo debutto a Cagliari. I video sono di Boris Labbé, le luci di Éric Soyer e i costumi di Igor Chapurin.

