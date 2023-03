Il liquore di pompia protagonista a Bologna 

Il liquore confezionato dalla Pompia, è stato tra i prodotti sardi protagonisti alla Slow Fair Wine di Bologna. La fiera internazionale che ogni hanno richiama migliaia di visitatori da tutto il mondo. Alla kermesse internazionale che si è tenuta nei giorni scorsi era presente anche lo stand sardo con undici cantine in esposizione per la categoria dei vini. Nella particolare sezione dedicata ai liquori, invece per rappresentare l’isola, è stata scelta la società “Animas Srls” di Siniscola, il liquorificio messo su da due giovani imprenditori del posto, che sta puntando tantissimo sulla Pompia, l’agrume bitorzoluto e geograficamente identitario della cittadina baroniese. «Le sue derivazioni che sorgono dalla sua lavorazione sono molteplici. Certamente è il liquore che si ottiene dalla macerazione in alcool della scorza del frutto, sta ottenendo un mare di successo – spiega Ivan Corrias. uno dei titolari della giovane azienda siniscolese -. A Bologna abbiamo ottenuto tantissimi consensi e il nostro liquore ha conquistato il palato e l’attenzione delle migliaia di visitatori provenienti da ogni parte del globo». Un segmento che dimostra insomma di avere enormi potenzialità e le richieste iniziano a farsi importanti. «La produzione di bottiglie dello scorso anno – prosegue il giovane imprenditore – è andata a ruba e abbiamo finito tutte le scorte, le prospettive future sono assai promettenti». A Bologna la presentazione del liquore di Ginepro e un altro di erbe selvatiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA