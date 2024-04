Il limite dei 30 orari non piace, imbrattati tutti i cartelli stradali  

Una cosa pare certa. Il limite di velocità a 30 chilometri orari istituito in via Is Pardinas, per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni, non piace. Tanto che qualcuno ha pensato bene di imbrattare con la bomboletta spray tutti i cartelli della segnaletica che indicavano limiti e divieti per renderli illeggibili.

E allora ecco in men che non si dica sparire il tre sotto la vernice nera e restare visibile solo lo zero. Un brutto gesto che può causare problemi alla sicurezza, disorientando gli automobilisti.

Via Is Pardinas, strada di collegamento tra via Leonardo Da Vinci e via Dell’Autonomia regionale sarda è da sempre una delle strade più pericolose del territorio proprio per via delle auto che la percorrono ad alta velocità. Prima era ancora peggio, poi è stato sistemato l’impianto di illuminazione e di recente anche due attraversamenti pedonali rialzati, all’altezza del supermercato e della scuola proprio per garantire la sicurezza di chi si sposta a piedi. Mancano però ancora i marciapiedi che erano stati chiesti a gran voce dai residenti e da chi questa strada la percorre tutti i giorni.

La moda di imbrattare i cartelli della segnaletica e quelli che indicano le località, è in voga da tempo. Di recente tutti i cartelli del Poetto e della litoranea erano stati imbrattati con la scritta Jhon, segno di un’unica mano. Gli operai comunali, dopo i sopralluoghi dell’ufficio Traffico e viabilità, ne sostituiranno alcuni anche in centro, nelle prossime settimane.

