Il Limbara incorona Cara campione sardo 

Anche la discesa dal Limbara ha confermato la superiorità di Gianluca Cara. Il rider dell’Olbia Racing Team dal 2015 non fa toccare palla a nessuno nel campionato regionale di downhill e domenica si è confermato a Tempio sui 1300 metri del tracciato allestito dalla Zema Olbia Tempio tra La Jiatta e Fundu di monti. A Nicolò Marras (della società organizzatrice), sono mancati sei decimi. Terzo l’Under 23 Matteo Mura del Team Spakkaruote (primo nella classifica per Società), quarto il primo Junior, Gabriele Congia. Tra gli Allievi si è imposto Francesco Inzaina (Bike O’Clock), mentre Carlo Lasic ha vinto con merito tra gli Esordienti. Il cagliaritano dell’Alghero Bike ha preceduto l’amico Davide Cocco, coraggiosamente in gara nonostante la frattura al polso per una caduta nella prova del sabato. Andrea Lodde (Spakkaruote) ha dominato tra i Master.

I nuovi campioni sardi . Assoluto: Gianluca Cara (Olbia Racing Team). Juniores: Gabriele Congia (Spakkaruote Carbonia). Allievi: Francesco Inzaina (Bike O'Clock). Esordienti: Carlo Alberto Lasic (Alghero Bike). Elite Master: Andrea Lodde (Team Spakkaruote). Master 2: Mirko Cuccu (Olbia Rt). M3: Alessandro Zoroddu (Bike O'Clock). M4: Emiliano Musselli (Zema Olbia Tempio). M5: Car- sten Marowski (Alghero Bike).

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