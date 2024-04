Il Lido rinasce e si veste a festa 

Circa 200metri lineari di sabbia candida incastonati tra il porto e i cumuli di posidonia in esubero. È San Giovanni, la spiaggia degli algheresi che piace anche ai turisti. L’Ufficio Ambiente del Comune di Alghero sta seguendo gli interventi di bonifica e pulizia che restituiranno un litorale da cartolina, giusto in tempo per il ponte del 25 aprile. Anche ieri gli operai stavano distribuendo il sedimento pulito, trattato nell’impianto di Quartu: sabbia lavata e privata del sale, quindi all’apparenza meno bianca del solito, ma tanto ci penserà il mare a restituirle il suo colore naturale. E poco importa se vige un divieto permanente di balneazione, tanto è a scopo cautelativo, per la vicinanza con il porto. Non ci fanno caso i residenti né tantomeno gli ospiti.

Si cambia rotta

La spiaggia quest’anno è cresciuta nella sua estensione e l’Amministrazione la sta recintando al confine con la rambla, con una fila di canne che arriva fino al canalone. Da qui in poi svettano le montagne di fogliame. Più in là i mezzi meccanici che tirano a lucido il Lido. «Sarà l’ultima estate con il deposito temporaneo di posidonia, – assicura l’assessore Andrea Montis – il centro di trattamento sarà pronto entro il 2024 e fungerà anche da sito di stoccaggio». Alghero vanta una produzione record di posidonia e gestire i sostanziosi apporti non è semplice. Ma i bagnanti stanno cominciando a capire che le cosiddette “alghe” non sono rifiuti, ma una prova della buona salute del mare.

Eventi sul mare

Alcuni dei titolari delle attività che insistono sul lungomare Lido, intanto, per questo fine settimana hanno organizzato una serie di eventi. “Lo Carrer de la Marina”: mare, enogastronomia, musica e tradizioni, sabato e domenica. Ci sarà la possibilità di impratichirsi con la scuola vela, poi di seguire l’ingresso delle barche con le ostriche che potranno essere degustate con i vini locali. In entrambe le giornate le associazioni di pescatori “Cigarellu” e “Zampe molli” presenteranno le loro attività: dalla costruzione di nasse alle varie tecniche e tipologie di pesca. Sarà anche l’occasione per promuovere la cultura e lingua algherese e i prodotti di eccellenza del territorio. Ristoranti e food truck consentiranno di degustare i prodotti del mare, accompagnati dai vini e dalle birre proposte dalle cantine e dai birrifici che parteciperanno all’evento. Non solo buon cibo ma anche tanta musica tra concerti dal vivo e dj set.

RIPRODUZIONE RISERVATA