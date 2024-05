Il lido resta fuori da internet 

«Senza campo non si campa», scandiscono in coro diversi titolari delle attività commerciali insediate da Foxi Lioni verso sud. Pos e gestionali sono senza segnale. Paralizzati. I disagi sono inevitabili, soprattutto adesso che la stagione turistica sta entrando nel vivo. Le prenotazioni virtuali nelle spiagge fresche di Bandiera blu restano impigliate dalla mancata risposta del terminale remoto. Sull’assenza di copertura c’è un motivo acclarato, che non è proprio un dettaglio: il traliccio cui si allacciavano le utenze è stato rimosso. Dalla collinetta di Foxi Lioni i tecnici di Inwit, colosso proprietario delle torri, l’hanno smontato nei giorni scorsi, in virtù di una lite al Tar con il Comune di Tortolì.

Il caso

L’estate scorsa la zona di Foxi Lioni era servita dal segnale Vodafone. Tutte le utenze si agganciavano alla torre posizionata (provvisoriamente) su una collinetta con vista mare. Da qui il maxi traliccio è stato disinstallato perché tra Inwit, società che offre servizi integrati di ospitalità nei propri siti per sistemi e apparati di ricetrasmissione, e il Comune pende un contenzioso. Nel 2022 il Suape, a precisa richiesta di installazione della torre, ha risposto picche. Il diniego, originato da ragioni paesaggistiche e ambientali (l’area ricade in zona Sic) ha scaturito l’impugnazione al Tar. I primi a rendersi conto del disservizio sono stati alcuni operatori balneari, quando ancora il traliccio era in piedi ma non più attivo. «Chiediamo a chi di dovere di riposizionare il traliccio, perché con il segnale dati - sostiene Antonio Ladu dal suo stabilimento di Foxi Lioni - noi ci lavoriamo: riceviamo le prenotazioni e gestiamo le telecamere. Siamo nel 2024 e non avere Internet a disposizione non è accettabile. Così siamo fuori dal mondo».

In Tribunale

Contattati al riguardo, gli uffici stampa di Vodafone e Inwit chiariscono: «Vodafone informa che la zona di Foxi Lioni-Lido Orrì l’estate scorsa era servita da un sito provvisorio realizzato da Inwit, la tower company, in attesa di una struttura definitiva la cui autorizzazione ha ricevuto diniego da parte del Comune. Inwit ha già fatto ricorso ed è in attesa della sentenza del Tar».

