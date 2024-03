Il Lido Punta Bianca potrà risorgere: via alla gara per la concessione 

Lido Punta Bianca potrà avere una nuova vita. Dopo anni di abbandono il complesso, che si trova nel litorale di Platamona, torna al centro dell’interesse con la procedura, indetta nei giorni scorsi dalla Regione, per il rilascio della concessione demaniale marittima della struttura “da destinare ad attività turistico-ricreative”. Il sindaco Nanni Campus ha incassato il risultato al termine di una lunga attesa: «Speriamo – spiega – che ci siano i tempi utili affinché già da questa stagione balneare il Lido possa offrire servizi a sassaresi e turisti». L’avviso, pubblicato venerdì 29 marzo, rimarrà in vigore fino al 2 maggio dando così tutto il tempo necessario agli interessati per conseguire la gestione del Lido. Un sito chiuso fin dal periodo dell’epidemia covid 19 e che, negli ultimi anni, è stato oggetto di vandalismi finendo man mano in rovina. Ora ci si augura che chi subentrerà nella guida del complesso sia in grado di farlo rinascere. (e. f.)

