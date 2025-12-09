VaiOnline
10 dicembre 2025 alle 00:22

Il Lido City Nature Race: primi Pagano e Colombo 

Stefano Colombo e Laura Pagano si sono aggiudicati a Cagliari la tappa conclusiva delle Nature Race Series 2025 di Obstacle course race. La “Il Lido City Nature Race”, con partenza e arrivo (dopo quasi 11 km e 45 ostacoli) nello stabilimento balneare del Poetto, ha visto il dominio della Ocr Virginia Sassari tra le donne con il doppio successo di Pagano (tappa e classifica finale) e il terzo posto di Maria Antonietta Mariani, alle spalle della giovanissima Letizia Puddu (Athlon Mudders Ocr). Tra gli uomini, il piemontese Colombo si è aggiudicato la gara cagliaritana e le Series, precedendo Angelo Fattacciu e Gianluca Pretta. Per i migliori 15 atleti (maschili e femminili) anche il pass di qualificazione per i mondiali Ocr del 2026 in Irlanda.

Nel complesso, ottima la risposta degli atleti con 350 partecipanti tra le varie prove (320 per quella principale) per la soddisfazione degli organizzatori di Vivi Lo Sport e della Msp Sardegna che assegnava i propri titoli regionali. ( c.a.m. )

