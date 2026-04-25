Il liceo sportivo finisce in fuori gioco 

Nulla di fatto, l’indirizzo turistico -sportivo nell’Istituto superiore Zappa-Pitagora di Isili non partirà. La proposta era nata con l’intento di portare nella scuola del territorio nuovi iscritti ma soprattutto di rispondere alle nuove esigenze e alla vocazione del paese ricco di impianti sportivi multidisciplinari. Troppo pochi gli iscritti per poter dare il via ad un nuovo capitolo dell’istituto che per il prossimo anno scolastico 2026/2027 perderà anche una classe. Non ci sarà infatti la prima liceo linguistico, un indirizzo che è stato sempre il vanto della scuola e che attirava molti iscritti, alcune annate anche superiori agli indirizzi tradizionali come scientifico e ragioneria.

La resa

«La proposta del turistico sportivo», ha detto il dirigente scolastico Marco Saba, «non ha incontrato l'interesse degli studenti e delle loro famiglie, la soppressione della classe prima linguistico è conseguente al mancato raggiungimento dei parametri previsti dalla normativa vigente per la formazione delle classi».

Troppi pochi numeri dunque legati, in particolar modo, all’aggravarsi del calo demografico che sta interessando Isili e tutto il territorio che qui afferisce, il Sarcidano, la Barbagia di Seulo e l’Alta Trexenta.

La crisi della natalità è una dato che interessa non solo le piccole comunità dell’interno ma è una piaga che investe tutta l’isola. Un fenomeno che ha inevitabili ricadute soprattutto nella scuola. Tante scuole materne e scuole primarie hanno chiuso, altre sopravvivono grazie allo strumento della pluriclasse. Questo si ripercuote inevitabilmente sulla costituzione delle classi anche nelle scuole superiori.

L’allarme

«Questo territorio, stanti i parametri disposti dalla normativa e il calo demografico», ha aggiunto il preside, «nei prossimi anni, non sarà in grado di garantire un numero sufficiente di alunni per il mantenimento di tutti gli attuali indirizzi di studio. Purtroppo tali indirizzi andranno progressivamente riducendosi e con essi le classi corrispondenti».

Negli anni scorsi la scuola aveva già perso un indirizzo, quello dei geometri, a nulla sono valsi i tentativi degli stessi genitori di catalizzare l’interesse dei ragazzi su questo percorso di studi.

Timori fondati dunque per il futuro dello Zappa-Pitagora. Gli effetti negativi di questa tendenza non saranno immediati perché anche per il prossimo anno scolastico l’istituto manterrà la sua autonomia.

«I numeri e l’andamento demografico, nei territori dell'interno come il nostro, non sono purtroppo incoraggianti», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «e questo si riflette anche sulla scuola. L'indirizzo sportivo poteva rappresentare un’ opportunità ma continueremo ad essere propositivi con la Regione e nelle assemblee sul dimensionamento scolastico».

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