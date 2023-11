Il liceo linguistico migliore dell’Isola 

Il liceo linguistico Businco di Jerzu è il migliore della Sardegna. Lo certifica Eduscopio, centro studi della Fondazione Agnelli di Torino. La classifica ha indagato sulle scuole che preparano nel migliore dei modi gli studenti all’università e al lavoro. «È una grandissima soddisfazione ed è frutto di un percorso di tanti anni di impegno – spiega il dirigente scolastico del Businco, Alessandro Bianco – questo risultato riempie di orgoglio tutta la comunità scolastica. I docenti in questi anni di pandemia hanno saputo mantenere alti i livelli degli apprendimenti. C’è un grande gruppo storico di insegnanti che ha portato avanti questo progetto educativo, il plauso va a loro, agli studenti e alle famiglie che seguono questo percorso. Il dirigente nella scuola è di passaggio, sono contentissimo di far parte di questo gruppo ma il merito è di chi la scuola la vive nelle aule tutti i giorni». Il liceo linguistico è nato a Jerzu nel biennio 95-96 come sperimentazione Brocca ed è poi diventato ordinamentale. «Sono molto contento anche per i dati del liceo scientifico – prosegue Bianco – che in Ogliastra si colloca al vertice, anche questo molto importante per noi». Quest’estate alcuni alunni del linguistico hanno frequentato il Pcto all’estero, Irlanda e Spagna, aumentando la loro conoscenza di inglese e spagnolo. Tra le eccellenze, l’anno scorso lo studente di Jerzu Roberto Demurtas, arrivato primo in Sardegna al Campionato delle Lingue. «Una ricaduta positiva anche negli aspetti individuali – conclude il dirigente – oltre che in quelli collettivi».

