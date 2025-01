Il liceo “Emilio Lussu” punta sulla creatività degli artisti 

Un concorso artistico per la selezione di tre persone, artiste o artisti, è stato indetto da MuseoDiffuso.exe, in collaborazione con Ottovolante Sulcis Aps. La finalità è la realizzazione di una mostra collettiva a tema libero. Rafforzare e supportare la vocazione artistica delle giovani studentesse e dei giovani studenti del Liceo Emilio Lussu dell’Istituto Globale di Sant’Antioco è l’obiettivo che si sono posti gli organizzatori della selezione. Il concorso infatti, è finalizzato a valorizzare, promuovere e incentivare le giovani generazioni, nel campo artistico e creativo, dando loro un’opportunità di crescita e confronto, attraverso la partecipazione ad una mostra collettiva. La partecipazione alla selezione è gratuita e chi vorrà partecipare lo potrà fare presentando la propria candidatura attraverso la compilazione di un form accessibile al link: https://forms.gle/ G56KNMdSftXjgzyv9. Vanno compilate tutte le voci e dovranno essere allegati una breve lettera motivazionale della persona interessata e 3 immagini delle opere che si intendono candidare per l’esposizione. Maggiori informazioni al link: https: //forms.gle/G56KNMdSftXjgzyv9.

