L’idea.
13 gennaio 2026 alle 00:32

Il liceo educa alla musica  come professione 

Dal Liceo musicale di Nuoro parte un viaggio nella musica come professione. Giovedì, nell’aula magna del “Satta”, prende il via School Tour, progetto che porta nelle scuole superiori sarde l’esperienza di chi, partendo dall’Isola, è riuscito a costruire una carriera internazionale. Il progetto, alla presenza del sindaco Emiliano Fenu e l’assessora Natascha Demurtas, è stato presentato ieri a Nuoro dall’associazione Sardinia Rock Agency, in collaborazione con la band nuorese Awake For Days. L’amministrazione ha ribadito il valore educativo e culturale dell’iniziativa.

School Tour è un meeting per gli studenti e «nasce con l’obiettivo di offrire esempi concreti di come passione, impegno e visione imprenditoriale possano tradursi in opportunità di lavoro nella musica e cultura» ha detto Luca Fadda, frontman degli Awake. Per gli studenti strumenti pratici su management, booking e gestione delle royalties. Gli Awake, tra il 2019 e il 2023 hanno realizzato oltre 100 concerti negli Usa e ha partecipato al Hell & Heaven Fest di Città del Messico, esibendosi davanti a 100mila spettatori insieme a gruppi come Guns N’ Roses, Muse e Slipknot. Nel 2023 un tour negli Usa con 54 date.

