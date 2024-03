Il Liceo dell’incuria: strade dissestate e aiuole di erbacce 

Erba alta, cespugli di erbacce che invadono strade e infrastrutture sportive, strada dissestata costellata di voragini, il muro di sostegno sulla via principale avrebbe bisogno di notevole una messa a nuovo. L’esterno dell’istituto superiore Leonardo da Vinci ha vissuto tempi migliori ma il sub commissario annuncia un investimento di 500 mila euro per una prima urgente sistemazione. Oltre all’asfalto divelto, le strade scavate dal tempo e mai ripristinate, anche i campetti hanno bisogno di diversi interventi: le piste, l’area con la pedana per il lancio del peso e quella per il salto in lungo, i campi da tennis. Bisogna considerare come il Liceo a indirizzo sportivo sia quello con il maggior numero di studenti per classe. Attualmente, la parte esterna dell’ala ovest è inaccessibile, perché sono in corso dei lavori per sistemare le rampe di accesso e la messa in sicurezza. Il sub commissario Tonino Mereu assicura tempi celeri: «Adesso la Nugoro Spa inizierà con lo sfalcio dell'erba. Per gli interventi più massicci stiamo affidando un finanziamento da 500 mila euro per una manutenzione straordinaria del Leonardo Da Vinci. Sempre al Liceo, è previsto, non a brevissimo, un ulteriore finanziamento di pari importo, 500 mila euro». Per l’inizio dei lavori, sfalcio a parte, probabilmente bisognerà aspettare la fine dell’anno scolastico.

