Il liceo Da Vinci alle finali dei giochi matematici 

Quattro studenti del liceo scientifico Leonardo da Vinci voleranno a Milano (alla Bocconi) per la finale dei “Campionati Internazionali di Giochi Matematici”. Sono: Matteo Sernia, 1 A, Carlotta Deidda, 1 B, Sofia Melis, 1 C e Riccardo Castronovo 2 A. Intuizione e capacità di ragionamento più che la conoscenza dei teoremi sono le armi vincenti dei concorrenti. Dal da Vinci sono partiti in trentasei, dai vari indirizzi di studio.

Dopo i quarti di finale on line, ventotto sono arrivati al semifinali di mercoledì a Cagliari. I “fantastici quattro” giunti in finale gareggeranno in Lombardia. I liceali sono stati accompagnati dai docenti referenti Fabrizio Cordella e Anna Marongiu. Grande soddisfazione per il dirigente scolastico Giovanni Marcello. «Questo è indice della bravura dei ragazzi e dei miei docenti che li hanno seguiti, una conferma della qualità della scuola. Per noi essere arrivati fin qui è già una vittoria». Gli studenti sono pronti a partire. «Sono entusiasta di aver preso parte a questa esperienza diversa dal solito ma indubbiamente formativa», ha detto Sofia Melis. «Quando ho letto il mio nome nella lista mi sono emozionato», ha commentato Matteo Sernia. «Sono eccitata al pensiero di dover partire per un viaggio così importante, darò il massimo», ha precisato Carlotta Deiana. Infine Riccardo Castronovo: «I giochi sono un'occasione per testare se stessi in un'esperienza dove emozione e gioia non mancano mai». La finalissima internazionale si terrà ad agosto in Polonia. (f. l.)

