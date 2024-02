Il liceo da Vinci adotta Paolo Pinna Parpaglia 

Quaranta autrici e autori per quaranta scuole in tutta Italia, tra cui il Leonardo da Vinci di Lanusei. L’istituto superiore ogliastrino è stato coinvolto nel progetto Adotta uno scrittore de Il Salone del Libro di Torino, giunto all’edizione numero 22. La II A e la III A del Leonardo da Vinci hanno adottato Paolo Pinna Parpaglia, avvocato e scrittore di gialli, autore della serie dell'investigatore Depin, edita da Newton Compton. Tre date, il 20 febbraio, 19 marzo e il 23 aprile, scelte per far incontrare agli studenti l’autore all’interno dell’apprezzato progetto didattico e culturale che coinvolge scuole di tutta la Penisola, dalle elementari all’università, in cui ciascuna autrice e ciascun autore ospitato affronterà dfiversi temi e generi, partendo dai propri libri: narrativa, fumetto e illustrazione, storia, ambiente, parità di genere, solidarietà, accoglienza, fino allo sport e ai suoi valori. Annalena Benini, direttrice editoriale Salone Internazionale del Libro di Torino spiega: «Adotta uno scrittore è un filo di seta che per tutto l’anno tiene insieme i ragazzi e gli autori, fa crescere relazioni umane, illuminazioni, incontri fondamentali o semplicemente la possibilità di fare un tratto di strada insieme».