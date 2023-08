Il liceo Classico non trasloca 

Il liceo Gramsci-Amaldi cresce ma non trasloca. I gravi problemi di spazio che erano emersi alla fine della scorsa stagione scolastica e che ponevano il serio rischio di dover cercare aule in altri istituti, sono stati infatti risolti durante l’estate d’intesa con la Provincia: «Siamo riusciti a ricavare quattro nuovi ambienti – spiega la preside Emanuela Pispisa - che ci hanno consentito di fronteggiare la situazione nel miglior modo possibile: tutti i nostri alunni resteranno nello stabile di via delle Cernitrici». Il liceo Gramsci-Amaldi anche quest’anno, con la nuova stagione degli studi alle porte, arriverà a contare quasi 900 alunni: un crescendo costante che però alcuni mesi fa aveva posto il grave quesito degli spazi, tant’è che la stessa scuola aveva manifestato alla Provincia e al Comune la necessità di “guardarsi attorno” per capire dove eventualmente sistemare le nuove classi.