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Via Dante.
11 giugno 2026 alle 00:30

Il liceo Asproni torna (quasi) a casa 

La Provincia consegna le chiavi al dirigente dopo tre anni di lavori. Esami al Satta 

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Alla fine il “miracolo” è arrivato, ma oramai a scuole finite. E solo a metà, perché se martedì la Provincia di Nuoro ha consegnato le chiavi del liceo classico Giorgio Asproni al dirigente scolastico Antonio Fadda e, quasi contemporaneamente, ha pubblicato gli atti di collaudo degli impianti che mancavano per sbloccare una delle vicende più tormentate dell’edilizia scolastica cittadina, per chiudere definitivamente la vicenda c’è ancora da definire la contabilità finale. Anche per questo gli scritti dell’esame di maturità degli alunni dell’Asproni, saranno fatti al Satta in via Deffenu (in quella che sembra la prova generale del nuovo dimensionamento già deciso con l’accorpamento delle due autonomie) mentre gli orali saranno nella sede di via Asiago.

Anni d’attesa

Dopo tre anni di chiusura, proteste, rinvii e annunci di imminenti riaperture mai concretizzate, la scuola si avvicina al ritorno nella storica sede di via Dante. Il dirigente potrà entrare e avviare le operazioni di riordino e sistemazione. Sette giorni fa la manifestazione di studenti, docenti e famiglie. Quattrocento ragazzi, avevano compiuto tre giri attorno all’edificio chiuso, uno per ogni anno lontano dalla sede storica, prima di raggiungere la Provincia per chiedere la restituzione della scuola. Il dirigente Antonio Fadda aveva denunciato i ritardi e l’impossibilità di programmare il rientro senza la disponibilità dell’immobile. Gli studenti avevano invece sottolineato i disagi causati dalla dispersione delle attività in più sedi e le difficoltà ogni giorno dei pendolari.

Contabilità da fare

Lunedì la pubblicazione della determina dirigenziale con cui la Provincia approva il collaudo tecnico-funzionale degli impianti, intervento da 2 milioni di euro finanziato col Pnrr. Il collaudatore ha certificato la regolarità degli impianti antincendio, elettrici, idrico-sanitari, di evacuazione sonora, rivelazione fumi e trasmissione dati. I lavori, consegnati a novembre 2023, hanno subito proroghe, varianti e interventi per l’adeguamento antincendio. A gennaio fu definito inefficace un certificato di ultimazione perché alcune opere non erano completate. Ma la consegna delle chiavi ora, non coincide con la chiusura dell’iter amministrativo, e con la parola fine: c’è ancora da sistemare la contabilità finale.

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