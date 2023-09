Il libro di Milia con Paone all’ExMa 

“Non mi giro dall'altra parte. Conversazioni libere in una Sardegna da ripensare e rigenerare” è il libro di Graziano Milia (sindaco di Quartu Sant’Elena), a cura del giornalista Ivan Paone, edito dall’editrice cagliaritana Janus. Un volume di 144 pagine, costo 20 euro, che sarà presentato per la prima volta domani, alle 18, all’ExMa di via San Lucifero 71 a Cagliari. Modererà l’incontro la giornalista Paola Pintus.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Paolo Truzzu, Antonello Cabras e Roberto Weber dialogheranno con Milia e Paone. Il libro, recita la quarta di copertina, «è un’occasione per ridefinire concetti, espressioni, punti di vista, opinioni che riguardano il mondo, l’Europa, lo scenario nazionale e quello regionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA