Il Libro dell’anno: da underdog a Mattarella 

Dopo aver decretato il femminicidio come la parola che ha lasciato il tragico segno del 2023, Treccani mette ancora al centro l’universo femminile anche tra i nuovi termini del Libro dell’anno. Tra i neologismi individuati e inclusi nella guida critica e ragionata dei dodici mesi appena trascorsi, spiccano infatti parole come armocromia, underdog o famiglia queer, lanciati nel dibattito pubblico da tre donne.

Novità

A partire da Giorgia Meloni, individuata anche da Treccani come artefice di un avvenimento storico, come il fatto di essere divenuta la prima premier donna della storia della Repubblica italiana. Lei stessa ha esordito con il suo incarico lanciando l'espressione anglosassone con cui si è autodefinita una underdog, e cioè come chi partendo da sfavorito partecipa ad una competizione e vince, sovvertendo i pronostici. Anche se, segnala Treccani nel suo vocabolario, il vocabolo venne utilizzato la prima volta in Italia da la Stampa addirittura nel 1948, per ricordare la vittoria inaspettata alle presidenziali statunitensi di Harry Truman, candidato democratico. E se il neologismo armocromia non può che far venire il mente la giovane segretaria del Pd, Elly Schlein, che lo ha lanciato quasi inconsapevole nel dibattito pubblico, anche il concetto di famiglia queer è stato catapultato con forza nel confronto sociale come uno dei più ascoltati lasciti della scrittrice Michela Murgia, icona del nuovo femminismo. Il Libro, che esce in edizione straordinaria, oltre ad aver scelto come personaggio dell’anno il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inoltre messo in risalto l’attivismo di molte donne, coraggiose e impegnate. Ed ha indicato tra le figure salienti del 2023, Katalin Karikó, che ha dedicato all’RNA messaggero i suoi studi, grazie ai quali sono stati messi a punto i vaccini contro il Covid-19. E l’attivista iraniana Narges Mohammadi, imprigionata nel carcere di Evin e condannata a 31 anni di reclusione e a 154 frustrate. Entrambe premi Nobel. Diretto da Marcello Sorgi, il Libro dell’anno Treccani ricostruisce con precisione scientifica 365 giorni di fatti, con articoli e analisi firmati da prestigiosi collaboratori.

