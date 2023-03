Il libro del giovane quartese sui segreti della domotica 

Un vulcano di idee, tanta voglia e capacità di fare. Gianmarco Sitzia, quartese, componente del comitato elettrotecnico italiano, è uno dei tanti giovani che non hanno temuto i sacrifici, lasciando anche l'Italia per affermarsi nella sua professione.

E in mezzo a tanti successi ha avuto anche il tempo di scrivere un libro, che sarà presentato domani alle 17, verrà alla Mediateca del Mediterraneo (via Mameli a Cagliari): si intitola “Building automation: gestione dei progetti di automazione per gli edifici, strumenti e metodologie per il successo”.

L’evento sarà patrocinato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali con la partecipazione di relatori di rilievo nazionale nel settore dell’automazione. Seguirà una conferenza dove interverranno Roberto Ricciu, professore associato dell’Università di Cagliari, Angelo Loggia presidente della scuola formazione Oic, Antonio Barattin, Consigliere segretario CNPI, Pasquale Aru, presidente ordine periti industriali di Cagliari. La conferenza inoltre è accreditata dalla Scuola di Formazione dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari per il riconoscimento di 2 Crediti Formativi Professionali.

Sitzia si è diplomato all'Istituto tecnico Marconi di Cagliari in elettrotecnica e automazione. Ha iniziato la sua esperienza lavorativa nell'azienda di famiglia che opera nel settore. Grazie a un appalto presso lo stabilimento Heineken di Cagliari e a un corso di formazione alla Siemens di Milano ha avuto la possibilità di introdursi nel mondo delle automazioni industriali. Nello stabilimento di Macchiareddu ha collaborato con l'azienda Sipac/Coms di Parma, leader nel settore mondiale di software per l'industria di imbottigliamento. Dopo anni di esperienza in vari Paesi - Francia, Nigeria, Costa Rica, Brasile, Gabon, Camerun, India - è rientrato in Sardegna per occuparsi di automazioni industriali e domestiche ma anche imnsegnare. Ha anche sviluppato un software di domotica chiamato 'DomoMea' grazie a un progetto in partnership con l'Università di Cagliari, Sardegna Ricerche e finanziato con i fondi della Comunità europea.