Il libro dei bimbi benedetto dal Papa 

Le storie dei bimbi della cardiologia pediatrica del Brotzu ma anche il rapporto con i medici e la malattia. Tutto condensato in un volume che con un linguaggio semplice e adatto ai più piccoli spiega le patologie che colpiscono il cuore. Il libro – curato dal primario del reparto Roberto Tumbarello – si chiama “Il Paese dei Cuori” e nei giorni scorsi è stato donato a Papa Francesco dall’arcivescovo Giuseppe Baturi. Un regalo che il Pontefice ha gradito molto, rivolgendo una speciale preghiera ai piccoli pazienti dell’ospedale cagliaritano. «Ho consegnato al Papa il libro – ha detto Baturi di ritorno dal Vaticano -. Si tratta di un libro interessante perché mette al centro la persona del malato, che ha bisogno di capire ogni esperienza nel modo più adatto alla sua capacità di comprensione».

Reparto di eccellenza

Soddisfatto ovviamente Tumbarello, che dal 2002 dirige un reparto considerato una delle eccellenze sanitarie della Sardegna. «È l’unico centro di riferimento nell’Isola per le cardiopatie congenite – racconta -. Seguiamo circa 9000 pazienti con cardiopatie congenite, di cui 2500 oltre i 18 anni. Come range di età, andiamo dal feto di 12-14 settimane di vita, facendo la cardiologia prenatale, fino alle cardiopatie congenite che vengono seguite da noi per tutta la vita: abbiamo pazienti che sfiorano i 90 anni. Tra i 0 e i 14 anni, oltre alle cardiopatie congenite, facciamo tutta la cardiologia normale del bambino: dalla valutazione clinica, elettrocardiografica, ecocardiografica sino alle procedure invasive. Non abbiamo una cardiochirurgia perché non ci sono i numeri per averla e ci rivolgiamo ai diversi centri italiani a seconda delle patologie in esame. Siamo supportati anche dalla telemedicina che abbiamo implementato molto prima di altre città».

Più vicini ai pazienti

Coautrice del libro, Sabrina Montis, psicologa del reparto: «Questo è uno dei 4 libri che abbiamo pubblicato e che hanno lo stesso scopo – spiega -: avvicinarsi ai pazienti e uscire quindi dalla rigidità del nostro ruolo. In questa fascia d’età c’è la difficoltà di rapportarsi. Quindi l’obiettivo è rendere il loro impatto con questo mondo meno pesante possibile. Il libro è opera del lavoro di tantissime persone che hanno dato il loro tempo per sviluppare questi capitoli». Quest'opera è stata infatti possibile grazie al contributo dell'intera equipe del reparto: ogni componente, ha assunto un'identità zoomorfa, diventando un simpatico animale.