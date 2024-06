Il libro dei 23 nonnini scrittori 

Non solo ballo folk e di gruppo, pomeriggi trascorsi fra burraco e yoga, lezioni di ceramica e storia della Sardegna: quest’anno i nonnini dell’Università del tempo libero di Su Planu si sono riscoperti anche scrittori, dando vita a un libro di racconti nato durante le ore di scrittura creativa nella sede di via Metastasio. Nel frattempo la famiglia Uniliber - dopo soli due anni - cresce e sfiora i cinquecento iscritti fra soci e chi frequenta i corsi durante l’anno accademico concluso con una festa in Municipio.

La pubblicazione

Ventitré gli autori che hanno contributo alla stesura del libro “La bottega di Elvira”. Un’opera di quasi 180 pagine, ambientata nella Cagliari degli anni ’60, precisamente nel quartiere di Castello. È bastata una semplice traccia su personaggio principale, Elvira, e individuare un luogo dove concentrare ciascuno dei mini racconti, un piccolo emporio nel centro storico del capoluogo sardo. «Poi abbiamo scatenato la nostra fantasia», dice Antonietta Fadda, 76 anni, insegnante in pensione. «Io per esempio ho raccontato la storia di una nobildonna, cliente della bottega, una storia che finisce male, ma ci sono anche racconti spiritosi e divertenti». Il libro è in vendita: con il ricavato che andrà in parte a coprire le spese per la pubblicazione, il resto servirà a finanziare le attività dell’associazione.

L’unione

Ma al di là della soddisfazione per il libro, c’è il fattore socializzazione a unire i quasi cinquecento iscritti. «Una seconda famiglia», conferma Andrea Porcu, 66 anni. «Questo è diventato un centro di aggregazione del quartiere, e il fatto di organizzare anche un’escursione al mese ha contribuito a far nascere diverse amicizie». Gite ad Alghero e Barumini, e di recente a Orgosolo. Nel folto gruppo di nonnini c’è anche Fabrizio Marcato, allievo e parte attiva nello staff Uniliber, 65 anni: «una bella esperienza partita in sordina due anni fa, nel frattempo è più che raddoppiato il numero di iscritti. Chi frequenta abita principalmente nel quartiere, ma c’è anche chi arriva da Mandas e Capoterra per esempio, oltre che da Cagliari e Quartu. E l’età media si aggira intorno ai 70 anni».

I progetti

A dirigere le attività dell’Università di Su Planu ci sono il presidente Antonio Tore e il direttore didattico Sergio Atzeni, supportati dal resto del direttivo. «Stiamo già lavorando al prossimo anno accademico che partirà ad ottobre», dice Atzeni, «con molte più ore di lezione visto il numero elevato di iscritti, e oltre quaranta docenti. Per questo», fa notare, «confidiamo che l’amministrazione comunale ci venga incontro mettendoci a disposizione ulteriori locali». Presente alla presentazione anche la vicesindaca Gabriella Mameli: «È bello vedere tanto entusiasmo in una realtà importante per il territorio che come Comune continueremo a supportare».

