Il libro che racconta la storia di Tabarca 

Prosegue nell’ex Convento dei cappuccini, in via Brigata Sassari, la rassegna “Viaconvento – Primavera 2023”, promossa dall’amministrazione comunale.

Il prossimo appuntamento è fissato per domani alle 18: Nella sala affreschi sarà presentato il libro di Fabio Pomata “Una lunga storia mediterranea: Tabarca. La complessità del moderno nella nascita di Carloforte e Calasetta”.

Il libro è uno studio che indaga la complessità dei rapporti esistenti agli inizi del XVI secolo, tra Stati e popolazioni nel Mar Mediterraneo, nonostante la rivoluzione che le scoperte geografiche e l'interesse verso i Nuovi Mondi stavano determinando, in un'epoca che molti hanno individuato come l'inizio del mondo globalizzato. La presenza genovese a Tabarca, in Tunisia, ha infatti prodotto la contaminazione linguistica tuttora fortemente radicata nelle comunità tabarchine di Carloforte e Calasetta, dove non si è mai perso l'uso della lingua originaria che è divenuta carattere distintivo delle comunità. Dialogherà con l’autore Carlo Augusto Melis Costa, avvocato cassazionista, già ricercatore del Cnr e amministratore pubblico oltre che autore di diversi libri di carattere storico e giuridico. La rassegna proseguirà anche nelle prossime settimane.

