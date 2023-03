Li Punti 2

Ferrini 1

Li Punti (4-3-3) : Secchi, Barracca (36’ st Madeddu), Olmetto, Val, Serna, Manca, Coulibaly, Troisi, Lemiechevsky, Fini, Ruiu (43’ st Pes). In panchina Mannoni, Castigliego, Ruju, Salis, Delrio, Garau, Muggiolu. Allenatore Salis.

Ferrini (4-5-1) : Manis, Piselli, Pisano, Boi, Sigismondo (15’ st Aresu), Atzei (35’ st Cogoni), Rostand (15’ st Murgia), Argiolas (23’ st Figos), Bonu, Camba (23’ st Podda), Usai. In panchina Balbina, Carta, Cogotti, Delprete. Allenatore Pinna.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Reti : 12’ pt Piselli, 44’ pt Ruiu, 45’ st Fini.

Note : ammoniti Secchi, Olmetto, Val, Serna, Fini, Pisano, Boi, Sigismondo.

Sassari. Importantissima vittoria per il Li Punti contro la Ferrini. Gli ospiti si portano in vantaggio dopo dieci minuti con Piselli. I padroni di casa reagiscono e si spingono in avanti alla ricerca del pareggio che arriva a fine primo tempo con un colpo di testa di Ruiu sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella seconda frazione di gioco è il Li Punti a portarsi avanti con un gran tiro di Fini sotto l’incrocio. La Ferrini non si arrende e al 93’ ottiene un calcio di rigore che Secchi respinge regalando tre punti fondamentali alla compagine sassarese.

