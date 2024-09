Il Leone d’Oro Sciarroni al festival Danza Sassari Danza 

La polka chinata, il pubblico che guida tre performer bendati, una ricerca sulla genitorialità. I linguaggi del contemporaneo seguono traiettorie inusuali per far riflettere e creare nuovi percorsi sensoriali. Tanto più se provengono da artisti come Alessandro Sciarroni, Leone d’Oro alla carriera nel 2019, Jonathan Barrows e Matteo Fargion.

Dopo quattro anni ritorna il festival Danza Sassari Danza che dal 19 al 22 settembre celebra la XV edizione. Ideato e organizzato da S’Ala Produzione ha come tema la parola-numero Due. La direttrice artistica Margherita Elliot spiega: «Due evidenzia il rapporto speciale che si vuole creare tra artisti e pubblico, lo scambio tra performer, la relazione con l'altro».

Gli appuntamenti – Il 19 settembre apertura al Quod Design, in via Mercato alle 19.30 e alle 21: il ColletivO Cinetic0 di Ferrarapresenta “| X |. No, non distruggeremo il Quod Design”. Il 20 lo Spazio S’ALA, in via Asproni, ospita dalle 20 DSD Cinema, i lavori video “Silver Veiled” del duo Ginevra Panzetti-Enrico Ticconi (Premio Danza & Danza nel 2019). A seguire “52 Portraits” del pluripremiato duo formato dal coreografo Jonathan Burrows e il compositore Matteo Fargion. In chiusura il corto “Gaia – Rinascita” del collettivo multidisciplinare sardo-emiliano Prendashanseaux e il Live Set Sound & Visuals di Amedeo Inglese e Corrado Podda.

Il laboratorio “Eserciziario – Writing Club” di Teodora Grano, apre la giornata del 21 (Spazio S’ALA, 10.30). Di sera, nel foyer del Teatro Verdi (alle 19.30 e alle 21) Alessandro Sciarroni propone “Save The Last Dance For Me”, che esplora e rivisita la Polka Chinata, una danza di corteggiamento bolognese molto atletica, ballata in origine da soli uomini visti i divieti alle donne. La eseguiranno Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco Giannini, che hanno stregato pure il pubblico statunitense. Alle 18.30 (Padiglione Tavolara) il duo Panzetti-Ticconi con “Cry Violet”. Dalle 21.30 Party After Party al Borderline. Il festival chiude domenica 22 settembre al Padiglione Tavolara con “HOW TO_just another Boléro”, del duo EM+ di Emanuele Rosa e Maria Focaraccio, e con “Daughters” di Teodora Grano, allo Spazio S’Ala.

