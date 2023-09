Il Leone d’Oro è di Lanthimos 

Alla fine era un po’ quello che ci si aspettava, a “Poor things” di Yorgos Lanthimos va un Leone d’Oro su cui tutti, già alla vigilia, erano d’accordo per un film originale e visionario che unisce estrema innocenza e grande sessualità (e questo anche grazie ad un Emma Stone straordinaria). Il film in bianco e nero (nel cast Mark Ruffalo e Willem Dafoe tra gli altri) uscirà in sala con Disney ed a Venezia è stato presentato dal solo Lanthimos avendo gli attori in sciopero. Il film, di produzione inglese, è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 1992 scritto da Alasdair Gray (Safarà Editore) incentrato su Bella Baxter, una specie di Frankenstein femminista ante litteram.

«È sicuramente un film difficile da descrivere», ha spiegato Yorgos Lanthimos. «Ho dovuto cambiare in molti punti la struttura del romanzo che è un saggio più politico e puntare più sul punto di vista di Emma, sul suo viaggio nel mondo. Si parla di libertà, del ruolo della donna e ovviamente della relazione tra i sessi. Le cose dall’epoca del romanzo, che è del 1922, non sono cambiate poi molto, a parte l'ambientazione gotica. Emma interpreta una mente libera che sperimenta sempre».

Leone d’Argento

Vince poi anche la migrazione e sbanca al Lido con ben tre premi: due vanno al nostro Matteo Garrone per "Io capitano” che si porta a casa il Leone D’Argento per la migliore regia (il terzo premio per importanza) e il Marcello Mastroianni a un giovane attore emergente che va all'esordiente senegalese di 21 anni Seydou Sarr del film di Garrone. Matteo Garrone si porta a casa un Leone d’Argento, il primo riconoscimento da Venezia dopo che con “Gomorra” aveva vinto il Grand Prix Speciale della Giuria a Cannes, cinque European Film Awards e sette David di Donatello. «Questo premio sarà di grande aiuto per il film, gli darà la possibilità di avere un pubblico più ampio», ha commosso Garrone. «Questo film racconta il viaggio attraverso l'Africa di due ragazzi migranti che cercano di arrivare in Europa e lo fa attraverso il loro punto di vista. Mi sono aggrappato alle loro storie, al loro vissuto, cercando di dare voce a chi di solito non ce l'ha».

Premi speciali

E non finisce qui sul tema migranti, il Premio speciale della giuria va infatti a “The green border” di Agnieszka Holland che racconta, a tinte forti, la sporca frontiera tra Polonia e Bielorussia mettendo l’accento sulla violenza sui migranti da parte delle guardie di frontiera polacche. Una cosa, quest’ultima, che ha fatto irritare ben due ministri di Varsavia: quello dell'Interno, Mariusz Kaminski e quello della Giustizia, Zbigniew Ziobro. Scelta poi del tutto cinefila quella di dare il secondo premio, il Leone’Argento - Gran Premio della Giuria, a un film poetico e anti glamour come Evil Does Not Exist a firma del premio Oscar per Drive my car, il giapponese Ryusuke Hamaguchi.

Miglior sceneggiatura

Ci sta anche tutto il premio per la Miglior sceneggiatura a Guillermo Calderòn e Pablo Larraín per “El conde” dello stesso Larraín, un premio su cui deve aver lavorato molto il giurato argentino Santiago Mitre.

Coppe Volpi

Mentre i problemi nascono con le Coppe Volpi. Quella femminile andata a Cailee Spaney ovvero la “Priscilla” di Sofia Coppola, moglie bambina di Elvis Presley, preferita incredibilmente a Emma Stone di “Poor things” e anche a una Carey Mulligan da brividi nei panni della moglie di Berstein in “Maestro” di Bradley Cooper. Altrettanto incomprensibile poi dare la Coppa Volpi maschile a Peter Sarsgaard per il film “Memory” di Michel Franco in cui, tra l’altro, la vera protagonista è Jessica Chastain. Una coppa Volpi sicuramente più meritata dallo stesso Bradley Cooper e ancor di più dal luciferino Caleb Landry Jones protagonista di “Dogman” diretto da Luc Besson.

Grandi sconfitti

E va detto che sia “Maestro”, “Dogman” e “Ferrari” sono tra i grandi sconfitti di questa edizione che aveva una giuria presieduta da Damien Chazelle e composta da Saleh Bakri, Jane Campion, Mia Hansen-L›ve, Gabriele Mainetti, Martin McDonagh, Santiago Mitre, Laura Poitras e Shu Qi. Comunque. Una considerazione finale: peccato per “Enea” di Pietro Castellitto, trentenne di talento che racconta la sua generazione, cosa rara, e forse anche un po’ peccato per il cinema italiano che con ben sei film in corsa forse meritava qualcosa di più.

