Il Leone d’oro è di Almodóvar 

Con Pedro Almodóvar che alza il Leone d’oro mentre la sala lo applaude fragorosamente in piedi va in archivio Venezia 81, la Mostra del Cinema che quest’anno ha riportato al Lido un grande numero di star. È stata nel segno del grande regista spagnolo la cerimonia in cui le istanze per il cinema, il tema forte del fine vita, il genocidio a Gaza, l’aiuto alle donne sono stati, tra i ringraziamenti e le commozioni, l’argomento dei discorsi dei premiati.

Moore e Swinton divine

Il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, dichiara chiusa l’81esima Mostra di Venezia, e nel dare appuntamento all’82esima che si svolgerà dal 27 agosto al 6 settembre 2025, ha declamato una frase delle Epistole di Orazio “Caelum, non animum mutant qui trans mare currunt” (“Mutano non il loro animo, ma il cielo coloro che vanno per mare”). La presidente di giuria Isabelle Huppert, con un abito scultura bianco, ha annunciato il premio ad Almodóvar, dato all’unanimità, per il film “La stanza accanto”. Il regista, al suo primo film in lingua inglese, si è emozionato, ha parlato del «miracolo» che le sue grandi attrici Julianne Moore e Tilda Swinton sono riuscite a fare ogni giorno sul set di questa storia su una donna alla fine dei suoi giorni e della sua amica scelta per accompagnarla in questo fine vita. «Ogni essere umano deve essere libero di scegliere questo momento con dignità e i governi devono prendere decisioni, fare regolamenti per aiutare le persone e rispettarle», ha detto Almodóvar. L’Italia c’è, arrivata sul palco per il secondo premio, il Leone d’argento Gran premio della giuria, con una regista tenace quanto minuta, Maura Delpero con la sua seconda opera, “Vermiglio”, girata quasi totalmente con attori non protagonisti, in lunghi mesi per rispettare le stagioni, e in dialetto.

I temi sul palco

Agnieszka Holland, nella giuria di Venezia 81, la abbraccia e le consegna il Leone. «Questo film è stato possibile con il sostegno pubblico. Vorrei ricordare», ha detto Delpero, «che senza questi fondi il film avrebbe dovuto tradire se stesso, non avrebbe avuto il dialetto che è la musica di questo film, non avrebbe avuto volti veri ma magari attori che avrebbero fatto incassare, non avrebbe potuto aspettare i ritmi della natura. È importante che ci sia dialogo tra il cinema indipendente e le istituzioni». Non solo: Delpero ha colto l’occasione del premio nella notte dei Leoni per parlare anche di politica familiare, dal suo esempio di regista mamma, una politica di conciliazione tra lavoro e famiglia. «Mi auguro che la società che si riproduce con i corpi delle donne senta questo problema come suo e non lasci sole le donne», ha concluso.

Nicole assente per lutto

L’appello per il cinema è venuto dopo l’invito di Nanni Moretti ai colleghi cineasti. Sul palco, ritirando il premio per il miglior restauro a Venezia Classici di Ecce Bombo («Un premio inaspettato, sproporzionato, esagerato visti i film in gara, ma che mi emoziona perché evidentemente riesce a parlare ancora, ai giovani di oggi») ha detto con voce forte: «Forse dovremmo essere più reattivi nei confronti della nuova pessima legge sul cinema». La sorpresa Nicole Kidman che, richiamata al Lido per essere premiata con la Coppa Volpi per “Babygirl” ha avuto la notizia della morte della madre ed è tornata a casa, e la profusione di ringraziamenti di Vincent Lindon, Coppa Volpi per “Noi e loro”, alla presidente Huppert: «Così generosa verso un attore francese ed è raro», ha detto prima di baciare uno a uno i giurati e scherzare con autoironia sui suoi disturbi facciali, «ecco, i miei tic partono». Il più tenero? Decisamente il giovane Francesco Gheghi, migliore attore a Orizzonti per il film “Familia” di Francesco Costabile, che racconta una storia vera di violenza domestica e di un parricidio. Un discorso lunghissimo il suo, interrotto dalla commozione sincera, e con dediche speciali (persino al nonno in cielo) ai genitori, «che mi hanno cresciuto con amore e serenità che diamo troppo per scontati». L’exploit? Decisamente quello della regista Sarah Sarah Friedland, che con la sua opera prima “Familiar Touch” ha avuto tre premi importanti. Ebrea americana, Friedland ha espresso solidarietà al popolo palestinese. Stesso proclama da Scandar Copti per “Happy Holidays”, che parla di due famiglie palestinesi e israeliane a confronto.

