Continua il lento degrado dell’ex asilo in via Fadda. Da qualche tempo resta aperto anche il cancello che consente così l’accesso indiscriminato di vandali e senza tetto.L’edificio, abbandonato da oltre vent’anni, è in condizioni critiche, i muri anneriti da un passato incendio , mentre in cortile ci sono attrezzature sportive abbandonate. Le finestre sono tutte rotte e all’interno le stanze sono devastate.

Sono passati più di cinquant’anni da quando Suor Maria Serafina e Suor Luisa si affrettavano in cortile per accogliere i bambini. Del vecchio asilo in via Fadda, poi diventato scuola materna e in seguito abbandonato, non resta quasi più niente. Laddove un tempo si sentiva il vociare felice dei bambini adesso c’è soltanto il silenzio della devastazione.

Qualche anno fa si era pensato di cederlo per farne la sede del commissariato di Polizia, ipotesi poi tramontata con decisione di cedere invece per quello scopo quel che resta dell’ex asilo di via Boito, anche questo in stato di abbandono e in balia dei vandali.dopo i ripetute incursioni ormai non ci sono nemmeno più sbarre agli ingressi, le porte sono state tutte divelte e ogni varco è aperto, terra di nessuno. Tutti gli impianti, elettrici e antincendio, sono stati completamente strappati dalla loro sede . I tubi di rame sono stati rubati e i segnalatori antincendio fatti a pezzi.

