«Il legnatico? È risparmio e sicurezza» 

Con un patrimonio boschivo enorme, a Guspini il legnatico è socializzazione, tradizione, risparmio. Ma è anche prevenzione per gli incendi. Non è facile, è un duro lavoro, con spese da affrontare, ma a conti fatti, secondo chi lo pratica è un toccasana per l'economia familiare. Mancava dal 2018 e il comitato sorto lo scorso anno l’ha richiesto a gran voce: il Comune ha ascoltato. Per arrivare nei boschi è emersa la necessità di sistemare le strade.

La delegazione

Al sopralluogo nella strada per Monte Majore di sabato erano presenti il sindaco Giuseppe De Fanti, il vicesindaco Marcello Serru e una delegazione del comitato. La strada è una via d’accesso per questi boschi e verrà sistemata dopo tanti anni. «Tutto sarà a posto per la prossima stagione silvana», ha assicurato il sindaco. La sistemazione sarà importante anche per i mezzi antincendio che potranno, ora, presidiare quel polmone verde. Non nasconde la soddisfazione Pietro Paolo Corrias, un veterano: «Sono un pensionato, tra bollette e rincari generali, specialmente della legna, il risparmio è notevole e possiamo destinare questi soldi per altro». Dal comitato Enrico Saba aggiunge: «Il legnatico è faticoso ma ne giova anche della salute del bosco e per noi è una tradizione». Pare sia a buon punto la stesura del piano decennale che regolamenterà il legnatico. A novembre ci dovrebbe essere il bando per l'assegnazione dei lotti. In passato una tonnellata veniva pagata cinquanta euro. In segheria i prezzi si aggirano sui duecento. «Al costo di cinquanta euro a tonnellata si deve sommare il carburante per le motoseghe, la manutenzione, il trasporto - specifica Spartaco Olla - ad ogni modo è più conveniente». Per le botteghe di settore del paese possono poi esserci possibili introiti dall’acquisto dei consumabili.

Il Comune

Per favorire la pratica del legnatico in questa zona è stato necessario disporre del ripristino della strada per Monte Majore: un appalto da 25 mila euro. Soldi che provengono dal taglio del sughero dei querceti comunali, a cui si sommano mezzi e uomini dell'organico guspinese. «La sua sistemazione consente una maggiore fruizione da parte di tutti - chiosa Serru - e non da meno, ai fini antincendio». Riprendere il legnatico è un tornaconto non indifferente anche per il Comune: «In questa maniera abbiamo il territorio preservato dai rischi incendio e idrogeologico», dice il consigliere di maggioranza Filippo Usai. Soddisfazione dal gruppo di opposizione: «Dopo tanti anni si riprende una pratica importante per in nostri concittadini che permette di avere la legna per riscaldarsi a basso costo, senza dimenticare l’utilità della pulizia del sottobosco», chiude Alessio Pilloni.

RIPRODUZIONE RISERVATA