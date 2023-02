«Il legionario sardo pronto a uccidere la “spia” di Torpé» 

Progettava di far fuori uno che parlava troppo. Un compaesano che lui riteneva una spia. Ananio Manca, 38 anni di Torpè, accusato nel 2004 dell’omicidio del cugino tredicenne Cristian Meloni, e oggi ritenuto il leader di un progetto ben più ampio di chiara matrice neofascista, era pronto ad uccidere nuovamente. Un omicidio già pianificato, da portare a segno a gennaio del 2021, di cui - per l’accusa - aveva già studiato i percorsi di fuga, tempi di percorrenze, e fatto i sopralluoghi. Un delitto sfumato solo perché, il 21 gennaio venne arrestato per un altro fatto, con l’accusa di rapina e detenzione di armi.

«Non sono fascista»

Ma lui, Manca, ieri ha respinto ogni accusa, avvalendosi della facoltà di non rispondere e comunque rilasciando dichiarazioni spontanee per sottolineare che non è «mai stato razzista», e non ha mai avuto nessuna intenzione di rifondare il partito fascista. Da martedì Manca è nel carcere nuorese di Badu e Carros e ieri è comparso davanti al gip di Cagliari Giorgio Altieri per l’interrogatorio di garanzia. Come i cugini Angelo e Niccolò Sulas, si è avvalso della facoltà di non rispondere dicendo solo poche parole. Nessuno degli arrestati (ai domiciliari c’è anche il 29enne Davide Capra) ha risposto alle domande sull’organizzazione del Fronte legionario sardo, banda ritenuta neofascista, che ha organizzato attentati e intimidazioni nel Nuorese, soprattutto in Baronia. Gli indagati, accusati a vario titolo, di associazione con finalità di terrorismo, eversione dell’ordine democratico, riorganizzazione del partito fascista, detenzione di droga e di armi, e di delitto tentato, sono difesi dagli avvocati Margherita Baragliu, Gianluca Sannio, Luciano Trubbas, Antonello Cucca, Angelo Magliochetti.

Gravità dei fatti

Per il giudice che ha disposto gli arresti per Manca e per i suoi cugini, il gran numero dei reati commessi, la loro gravità e il possesso delle armi ancora attuale (un fucile e delle pistole mai ritrovate), hanno fatto emergere durante le indagini un rilevante pericolo di reiterazione dei reati. La banda aveva un ampio spettro di azione criminale e l’associazione condotta da Ananio, era ancora capace di spaziare dai reati come la droga agli attentati ai delitti perfino politici, ma anche personali, come appunto quell’omicidio che Manca aveva già pianificato. L’indagine è partita dopo il rinvenimento nel febbraio del 2019, a Torpè, di un ordigno inesploso, ma ad alto potenziale, piazzato vicino a un seggio elettorale in occasione delle elezioni. A maggio dello stesso anno altri episodi inquietanti. Vicino ad alcuni seggi e alla casa di due assessori di Torpè erano stati trovati alcuni proiettili calibro 7.65 allegati a un volantino a firma di un sedicente Fronte legionario sardo. Il movimento professava l’uscita dall’Europa.