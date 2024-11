«Il legame con le malattie mentali» 

«Lo stress cronico ha un ruolo significativo nell’insorgenza e nell’evoluzione di disturbi mentali tra cui la depressione, il disturbo bipolare, i disturbi d’ansia e i disturbi da stress, contribuendo a incrementarne l’incidenza e ad aggravarne la prognosi», sottolinea Federica Pinna, direttrice della Psichiatria dell’Azienda Ospedaliero-universitaria di Cagliari: «L’esposizione prolungata a uno stress cronico in contesti finanziari, lavorativi, interpersonali o di salute in generale, comporta stabilmente una disregolazione di molti processi fisiologici e neurochimici che impattano sul benessere globale, psichico e fisico, dell’individuo. Nel corso della recente pandemia, i complessi stravolgimenti e la prolungata esposizione a molteplici fattori stressanti hanno determinato un incremento dei tassi di prevalenza dei disturbi mentali, soprattutto ansia e depressione, con un impatto stabile nel tempo».

«I rapporti tra stress cronico e malattia mentale hanno accresciuto l’interesse per lo stress come bersaglio nelle strategie di cura e prevenzione dei disturbi mentali», prosegue Pinna: «Molteplici sono i fattori individuali e ambientali in grado di modulare i rapporti tra stress cronico e malattia mentale, fra cui la personalità, lo stile di vita e il supporto familiare e sociale. Interventi volti a promuovere uno stile di vita sano, tra cui un’attività fisica regolare, una sana alimentazione e una buona igiene del sonno, impattano sui livelli di stress e migliorano le capacità di resilienza, trovando indicazione nell’ambito delle strategie di prevenzione e cura dei principali disturbi mentali».

«Altri stili di vita poco salutari», evidenzia la dottoressa, «tra cui la sedentarietà, una cattiva alimentazione, l’abitudine al fumo, l’uso di alcolici e altre sostanze e l’uso scorretto dei social media, rientrano, invece, tra le strategie disfunzionali di gestione dello stress. In tutte le condizioni di stress cronico che comportino un rilevante e persistente malessere o che causino l’adozione di comportamenti a rischio per la salute, è indicato un consulto con un professionista della salute mentale, psicologo o psichiatra, per individuare il piano di cura più appropriato e ricercare strategie di gestione dello stress più funzionali, migliorando, ad esempio, le capacità di resilienza. Nei disturbi causati da stress cronico in ambito lavorativo le persone possono rivolgersi ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro aziendale (SPreSAL)».