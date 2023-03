Il legale: crisi cardiaca per Cospito 

Alfredo Cospito ha avuto una crisi cardiaca, poi rientrata. L’ha riferito Flavio Rossi Albertini, legale dell’anarchico in sciopero della fame da cinque mesi, e ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo di Milano: «Poco prima del mio arrivo – ha detto l’avvocato – Alfredo ha avvertito dolore al petto e tremore a una mano. Ha allertato la guardia e dopo dieci minuti è arrivato il medico urlando che stava morendo. Ha avuto una crisi cardiaca, hanno somministrato potassio in vena. Nel tracciato del cuore c’era un grosso sbalzo, poi si è stabilizzato». Sempre secondo Rossi Albertini, dopo gli esami strumentali «i medici dicono che rischia paralisi per tutta la vita. Danni irreversibili potrebbero essere già intervenuti».

Venerdì scorso Cospito aveva deciso di assumere integratori in vista dell'udienza di dopodomani, quando il Tribunale di sorveglianza di Milano discuterà la richiesta della difesa di differire la pena, per motivi di salute, nella forma della detenzione domiciliare dalla sorella. Se l’istanza fosse accolta, di fatto verrebbe revocato il carcere duro contro cui l'anarchico sta digiunando.

