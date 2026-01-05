VaiOnline
Seneghe.
06 gennaio 2026 alle 00:07

Il leccio monumentale curato e tutelato dalla Forestale 

Il patriarca del monte di Seneghe vivrà a lungo. Il leccio plurisecolare di Birdambulis proseguirà da protagonista a sorvegliare il monte e proteggere il territorio, incantando i suoi visitatori.

Grazie al progetto di salvaguardia e valorizzazione, finanziato dal Corpo forestale con 6mila euro, la pianta secolare è stata analizzata, curata e pulita da una squadra specializzata; l’area circostante è stata delimitata, quindi è stato installato un pannello esplicativo per indicarne le sue peculiarità e l'utilità per l’ambiente.

Con i suoi 13 metri di altezza e un diametro di quasi 6 metri è un esemplare straordinario di resistenza e resilienza, inserito nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia. Sorge a 750 metri di altitudine e domina la macchia mediterranea, testimone silenzioso della storia naturale e culturale del Montiferru. Ha vissuto da protagonista nei secoli, in silenzio ma facendo pesare la sua straordinaria forza e connessione con la natura, sopravvivendo pure al rovinoso incendio del 1994.

«La tutela di questa pianta rappresenta un tassello del vasto piano di preservazione del nostro ricco e unico patrimonio ambientale - spiega la sindaca, Albina Mereu - un esemplare unico, tra gli alberi monumentali d’Italia, che è stato curato e valorizzato. Ora sarà possibile programmare escursioni guidate e progetti educativi per ammirarne la maestosità e longevità».

