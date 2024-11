Il leccio e i fiori di Gioele nella scuola San Simplicio 

Per mamma Antonella è stata una coccola al cuore, un bellissimo ricordo del suo piccolo Gioele. «Manca, manca a tutti. Ringraziamo la scuola, i compagni e chiunque tenga il ricordo di Gioele, siamo felici di questo. Ci guarderà sicuramente dall’alto». Per tenere viva la memoria il giardino della primaria di San Simplicio è diventato un prato di ciclamini dai colori sgargianti ed ora anche un piccolo leccio, simbolo di resistenza, crescerà nel suo nome. Nella giornata nazionale dedicata agli alberi la scuola di Gioele Putzu - scomparso a nove anni per un tragico incidente nel campo sportivo di Ozieri il 15 settembre scorso – ha ricordato il piccolo alunno con una tenera e commossa cerimonia. Tra tutti i pensieri e i disegni spiccano le emozioni dei compagni della classe 5°A, dove il suo banco è rimasto vuoto. Indossano una maglietta bianca con su scritto il nome del loro amico e leggono la letterina . “Caro Gioele tu sei volato in cielo e io sono triste. Sei il mio migliore amico e ricorderò sempre i momenti felici passati insieme quando al mare ci spruzzavamo l’acqua con la pistola”. I pensierini, la canzone di Elisa, il girotondo intorno all’alberello e soprattutto gli abbracci e i baci scambiati con Ivan e Antonella alla fine della cerimonia. «Gioele era amante di tutto ciò che viveva su questa terra – racconta papà Ivan Putzu – piante, fiori, bambini, anziani. Aveva una parola buona per tutti, anche per le piante». Sotto il leccio di Gioele una targhetta recita “chi lascia traccia di così tanto amore vive per sempre”.

