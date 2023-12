Il Lecce va in vantaggio, l’Empoli lo riprende: è pari 

Empoli 1

Lecce 1

Empoli (4-3-2-1) : Berisha 5, Bereszyński 5,5(1' st Ebuehi 6), Ismajli 6, Luperto 5,5, Bastoni S. 6, Kovalenko 5 (34' st Fazzini sv), Grassi 6,5, Maleh 5,5(18' st Marin 6), Cambiaghi 6 , Cancellieri 5,5 (34' st Gyasi sv ), Caputo 5,5 (41' pt Shpendi 6). In panchina: 1 Perisan, 25 Caprile, 4 Walukiewicz, 13 Cacace, 22 Ranocchia, 23 Destro, 27 Maldini). All.: Andreazzoli.

Lecce ( 4-3-3 ): Falcone 6, Gendrey 6, Baschirotto 5,5, Pongracic 5, Dorgu (1' st Gallo 5,5), Gonzalez 5,5 (25' st Blin 5,5 ), Ramadani 6 (41' st Kaba sv), Oudin 5,5 (14' st Rafia 5,5), Sansone 6, Piccoli 6 (14' st Krstovic 6), Banda 7. In panchina: (21 Brancolini, 40 Samooja, 12 Venuti, 18 Berisha, 19 Listkowski, 23 Faticanti, 25 Gallo, 26 Smajlovic, 27 Strefezza, 55 Dermaku, 59 Touba). All.: D'Aversa.

Arbitro : Colombo di Como.

Reti : nel st 19' Banda, 26' Rafia (autogol).

Angoli : 8 a 3 per l'Empoli.

Recupero : 2' e 5'.

Ammoniti : Gonzales, Maleh, Grassi e Ramadani per gioco falloso.

Spettatori : 7.152 (abbonati 6.581), incasso 69.934 euro.

Empoli Empoli e Lecce pareggiano 1-1. Punticino prezioso soprattutto per i pugliesi che proseguono la loro striscia positiva col quarto pari consecutivo. Una serata dove sembravano ammessi solo gol strani, la papera di Berisha per il vantaggio ospite e il successivo autogol di Rafia. Le due squadre appaiono più propense a non sbagliare e subire che a proporre gioco. L'occasione più nitida se la procura al 26' Cambiaghi che vince un contrasto con Dorgu e si lancia verso Falcone, che non si fa superare. Al 40' esce Caputo per infortunio, in campo dopo diverso tempo il giovane Shpendi.

Nel secondo tempo, scorre il 19' quando un buon tiro di Banda ma centrale: Berisha sbaglia completamente l'intervento e la palla gli passa tra le gambe. Ma poco dopo la fortuna premia i toscani, tiro cross di Cambiaghi e deviazione decisiva col ginocchio di Rafia, carambola traversa-palo e gol.

In casa toscana rammarico per un paio di occasioni non sfruttate. Si chiude con un punto a testa.

