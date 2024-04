Il Lecce sulla strada della Primavera  

La Primavera di Fabio Pisacane riceve oggi al Crai Sport Center il Lecce campione d’Italia (fischio d’inizio alle 13). La rocambolesca vittoria del Sassuolo di ieri contro il Bologna (3-2) rischia di mettere fine al sogno playoff, visto l’attuale distacco di 8 punti. I pugliesi, già virtualmente salvi, non hanno più nulla da chiedere al campionato.

Guardare oltre

La sconfitta della scorsa settimana, con la capolista Inter, ha lasciato un po’ di amaro in bocca soprattutto perché è figlia di una direzione di gara alquanto discutibile. Il Cagliari, che aveva approcciato bene nei primi minuti, è stato condizionato dall’espulsione di Marcolini. Un rosso apparso eccessivo e sanzionato dall’arbitro dopo neanche 20’ di gioco per un fallo commesso in una posizione centrale del campo. L’Inter, da grande squadra, ne ha approfittato, liquidando la pratica con un secco 3-0. Oggi, contro i pugliesi, si cerca il riscatto. E se da un lato c’è il rammarico per aver raccolto meno rispetto a quanto fatto in termini di prestazioni, dall’altro c’è la volontà di chiudere al meglio una stagione più che positiva. Pisacane può essere quindi soddisfatto, per il percorso fatto fin qui e per la crescita di tanti ragazzi.

