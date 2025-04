Il Lecce sulla strada della Juve di Tudor 

Non solo Inter-Cagliari. Oggi sono in programma altre due partite di Serie A ed entrambe interessano particolarmente i rossoblù di Nicola essendo coinvolte squadre in lotta per la salvezza. Alle 15 il Venezia ospita il Monza fanalino di coda e, in caso di vittoria, potrebbe portarsi a -2 dal Lecce, a sua volta impegnato allo “Stadium” contro la Juventus a partire dalle 20.45

La sfida di Tudor

Cerca conferme e punti Champions la formazione di Tudor. «Ci aspetta una gara super difficile, dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse una finale e sapere che quando si scende in campo, è una sfida contro se stessi», afferma l’allenatore croato. «Stiamo crescendo, la mentalità si acquisisce con il tempo». Da quando si è insediato il nuovo tecnico, si è già vista una squadra diversa, capace di battere il Genoa e di tornare imbattuta dalla Capitale contro la Roma. Ora, però, per la corsa Champions diventa fondamentale superare i salentini. «Non facciamo nessun tipo di calcolo, pensiamo solo a questa e il resto conta zero», continua Tudor, «anche perché metteremo il casco e andremo in battaglia, poi appena abbiamo finito ci proietteremo sulla gara successiva». Così non si pensa alla concorrenza e nemmeno a ciò che è successo all'andata, quando al “Via del Mare” la Juve venne raggiunta in extremis dal Lecce. «Non mi sono chiesto niente perché non guardo né al passato, né al futuro, sono cose che contano poco», il pensiero del tecnico bianconero, «e ciò che mi interessa è migliorare: abbiamo lavorato su tutto e veniamo da una partita giusta contro la Roma, la risposta dei ragazzi mi ha sorpreso in positivo e adesso dobbiamo proseguire».

