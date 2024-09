Il Lecce si butta via e il Parma si salva al 95’ 

Lecce 2

Parma 2

Lecce (4-2-3-1) : Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo (41’ st Pelmard); Coulibaly (19’ st Pierret), Ramadani (30’ st Rafia); Dorgu, Rebic (19’ st Banda), Morente (30’ st Pierotti); Krstovic. Allenatore Gotti.

Parma (4-2-3-1) : Suzuki; Del Prato, Balogh, Osorio (19’ st Hainaut), Coulibaly; Bernabè, Sohm (37’ pt Cancellieri), Man, Hernani (21’ st Anas), Mihaila (19’ st Almqvist); Bonny. Allenatore Pecchia.

Arbitro : Guida di Torre Annunziata.

Reti : pt 32’ Dorgu, st 14’ Krstovic, 48’ Almqvist, 50’ Hainaut.

Note : espulsi Guilbert e Cancellieri; ammoniti Dorgu, Ramadani, Gaspar, Rafia.

Lecce. Incredibile a Lecce: i padroni di casa vanno sul 2-0, controllano la partita, sfiorano la terza rete e poi in 3’, quando già è scattato il recupero del secondo tempo, si fanno rimontare dal Parma. Che festeggia come una vittoria il 2-2 tanto insperato quanto clamoroso. I salentini si sono buttati via e ora le squadre viaggiano entrambe a quota 5.

Padroni di casa avanti al 32’ con Dorgu ma in dieci poco dopo per l’espulsione di Guilbert per una manata a Cancellieri, che però a sua volta viene cacciato al 58’ per un fallo su Dorgu lanciato a rete. Con la punizione seguente Krstovic raddoppia. Sembra finita, il Lecce spreca diverse occasioni, poi però si siede e il Parma compie la rimonta con Almqvist al 93’ e Hainaut al 95’.

