Il Lecce sfida la Juve  guardandola dall’alto 

Torino. Col Lecce per cancellare il brutto ko col Sassuolo: la Juventus oggi allo Stadium (20,45) vuole voltare pagina dopo la serataccia di Reggio Emilia ma non sarà facile contro i salentini, terzi a sorpresa in campionato e un punto avanti rispetto ai bianconeri. L’imperativo in ogni caso è vincere per restare attaccati alle prime posizioni.

Massimiliano Allegri, che potrebbe far riposare uno tra Chiesa e Vlahovic, conferma tra i pali Szczesny, autore di un grave errore in occasione del primo gol e di un errato posizionamento nel quarto (quello dell’autorete di Gatti). «Tek rimane il titolare e giocherà lui», ha spiegato l’allenatore. Eventuali cambiamenti saranno legati solo agli impegni ravvicinati: «Dobbiamo valutare le condizioni fisiche di tutti. Non dimentichiamoci che domenica giocheremo a Bergamo contro l’Atalanta». Kean è a rischio per un fastidio alla tibia, Milik è pronto per il debutto stagionale dal primo minuto. Si dovrebbero rivedere Weah, Cambiaso e Fagioli e anche Rugani ha qualche chance. La sfida col Lecce è insidiosa: «Sarà importante il supporto dei tifosi, saremo pronti per una partita di maggiore attenzione». Il tonfo non cambia gli obiettivi: «Potevamo andare in testa alla classifica per una notte, l’importante è restare focalizzati sapendo che dobbiamo arrivare tra le prime quattro: non vuol dire che ci fermiamo al quarto posto, ma sappiamo che i rischi di non andare in Champions sono tanti perché Inter, Napoli e Milan sono sopra alle altre e in più ci sono Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta».

RIPRODUZIONE RISERVATA