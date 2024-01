Il Lecce senza Banda, Rafia e Touba 

Se il Cagliari vede partire Luvumbo, il Lecce deve rinunciare addirittura a tre giocatori per la Coppa d'Africa. Da ieri, infatti, D'Aversa fa a meno di Banda (Zambia), Rafia (Tunisia) e Touba (Algeria). E contro il Cagliari sono a rischio anche Sansone e Pongračić, che ieri sono stati costretti a lavorare in personalizzato. Solo la rifinitura di questa mattina al “Via del Mare” scioglierà i dubbi sulla formazione da opporre ai rossoblù.

Il volo di Falcone

Di certo, il Lecce potrà contare sulla presenza di Falcone tra i pali. Il portiere (24 gol al passivo nelle 18 gare fin qui giocate) carica l'ambiente per la sfida che, in caso di successo, porterebbe il record di punti a fine girone d'andata: «Una vittoria contro il Cagliari sarebbe un record per il Lecce, cercheremo di farlo in tutti i modi. Vogliamo il nostro pubblico al nostro fianco, perché in più di qualche occasione ci hanno aiutato a conquistare dei punti insperati. Vogliamo chiudere in bellezza e raggiungere questo record». Obiettivo puntato sulla salvezza: «Ora abbiamo una buona classifica, ma è vietato rilassarsi, perché la lotta per la salvezza è ancora più complessa. Questo margine lo dobbiamo mantenere per provare a chiudere i conti prima rispetto allo scorso anno». (al.m.)

