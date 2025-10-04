Il Lecce rinasce sbancando Parma Decisivo un tiro-cross di Sottil 

Parma 0
Lecce 1
Parma (3-5-2) : Suzuki, Delprato, Circati, Ndiaye, Britschgi (1' st Almqvist), Sorensen (23' st Benedyczak), Keita, Bernabè (39' st Estevez), Valeri (25' pt Lovik (39' st Djuric), Pellegrino, Cutrone. In panchina Corvi, Rinaldi, Troilo, Begic, Trabucchi, Ordonez, Plicco. Allenatore Cuesta.
Lecce (4-3-3) : Falcone, Danilo Veiga, Gaspar, Thiago Gabriel, Gallo, Coulibaly (43' st Kaba), Ramadani, Berisha (43' st Ndaba), Pierotti, Stulic (30' Camarda), Sottil (23' st Banda). In panchina Fruchtl, Samooja, Siebert, Kouassi, Helgason, Sala, Kovac, N'Dri. Allenatore Di Francesco.
Arbitro : Doveri di Roma.
Rete : nel pt al 38' Sottil.
Sottil firma al Tardini il primo successo in campionato del Lecce targato Di Francesco, il Parma ci mette il cuore nel finale ma non basta. Gara equilibrata e poco spettacolare, decisa da un tiro-cross al 38’ dal limite dell'ex Cagliari, valutato male da Suzuki, e diventato l'1-0 che non cambia più.
RIPRODUZIONE RISERVATA