Il Lecce ribalta la Fiorentina Due gol dopo il 90’ 

Lecce 3

Fiorentina 2

Lecce (4-3-3) : Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (31' st Dorgu); Kaba (31' st Gonzalez), Blin, Oudin; Almqvist, Kristovic (24' st Piccoli), Banda (33' st Sansone). In panchina Brancolini, amooja, 8 Rafia, 12 Venuti, 18 Berisha, 50 Pierotti, 59 Touba, 45 Burnete. All. D'Aversa.

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta (1' st Milenkovic), Ranieri, Biraghi; Maxi Lopez, Duncan (1' st Mandragora); Sottil (20' st Nico Gonzalez), Beltran (33' st Parisi) Bonaventura (1' st Belotti); Nzola. (40 Vannucchi, 30 Martinelli, 37 Comuzzo, 33 Kayode, 72 Barak, 19 Infantino). All.: Italiano.

Arbitro : Giua di Olbia.

Reti : nel pt 17' Oudin, nel st 6' Mandragora, 23' Beltran, 46' Piccoli, 47' Dorgu.

Note : angoli: 3 a 1 per la Fiorentina. Recupero: 1' e 4'. Ammoniti: Martinez Quarta, Almqvist, Ranieri, Banda, Gendrey, Nico Gonzalez.

Due reti in pieno recupero nel giro di un minuto (Piccoli e Dorgu), e il Lecce ribalta clamorosamente la Fiorentina, che già assaporava il dolce sapore della vittoria. Parte bene la Fiorentina che già dalle prime battute cerca di fare la gara, ma il Lecce ci crede, la punizione perfetta di Oudin dà il primo vantaggio giallorosso al 17’.

Nella ripresa Italiano opera un triplo cambio: dentro Milenkovic, Mandragora e Belotti (all'esordio in maglia viola), fuori Martinez Quarta, Duncan e Bonaventura. E proprio Mandragora trova il pari (51') incrociando di sinistro. Italiano schiera Nico Gonzalez e i viola ribaltano la gara. Falcone si fa intercettare il pallone da Beltran e palla che termina direttamente in rete (68'). D'Aversa fa quattro cambi (Piccoli, Dorgu, Gonzalez e Sansone), Italiano risponde inserendo Parisi per Beltran. Il finale riserva emozioni a non finire e Lecce che ribalta clamorosamente il risultato nel giro di un minuto. Prima Piccoli (46') di testa e poi Dorgu (47'), che raccoglie una respinta di Terracciano, trovano due reti che significano vittoria per un Via del Mare che diventa un catino traboccante di entusiasmo. Lecce che si rilancia in classifica, Fiorentina che assaporava già la vittoria ma resta viola di rabbia per la beffa subita.

