Il Lecce presenta Di Francesco, Ricci va al Milan 

Si apre ufficialmente il calcio mercato e il primo colpo è del Milan, che trova l’accordo con il Torino per il trasferimento di Ricci: operazione da 23 milioni di euro più 1,5 di bonus con il 10 per cento della futura rivendita. Il centrocampista firmerà un contratto di quattro anni a 2 milioni di euro a stagione ed è atteso a Milano oggi, poi giovedì ci saranno visite mediche e firme. In casa rossonera si lavora anche sul fronte Jashari: incassato il sì del centrocampista svizzero, il dt Igli Tare deve trovare l’accordo con il Bruges, sul tavolo ballano 30 milioni più 5 di bonus.

Dal Milan all’Inter: l’attaccante francese Bonny è in città per firmare il contratto che lo legherà al club nerazzurro. Sul fronte cessioni l’Atletico Madrid è in pressing per Frattesi, l’Inter avrebbe voluto inserire nell’operazione Giuliano Simeone ma gli spagnoli hanno rifiutato. La Juventus è ancora sulle tracce di Sancho, esterno del Manchester United in prestito al Chelsea nell’ultima stagione, e sarebbe pronta a versare 25 milioni di euro mentre in cima alla lista dei suoi desideri resta Osimhen, che però ha la clausola da 75 milioni per l’estero.

L’attaccante Kean da oggi al 15 luglio potrà essere ceduto dalla Fiorentina a fronte di una clausola da 52 milioni e tra i pretendenti c’è il Napoli. L’Atalanta ha annunciato il rinnovo del centrocampista Pasalic, che ha prolungato sino al 2028. In casa Bologna sul piede di partenza Ndoye e Beukema destinati al Napoli, mentre sul fronte arrivi oltre che di Immobile (a un passo dal ritorno in Serie A) si parla di Bernardeschi, che ha annunciato il suo addio al Toronto.

Lascia il club canadese anche Insigne, che vuole un finale di carriera in Europa. Capitolo allenatori: l’Udinese prolunga di un anno, fino al 2027, il contratto con il tecnico Runjaic; il Lecce ha presentato ieri Di Francesco; la Sampdoria è a un passo dall’ingaggiare il suo ex scudettato Lombardo. Due panchine vuote nelle Nazionali: quella dell’Under 21, visto che a Nunziata non è ancora stato rinnovato l’incarico (e non ci sono segnali in questo senso), e quella dell’Under 20, dopo l’addio di Corradi andato al Milan. Nei prossimi giorni il neo ct Gennaro Gattuso potrebbe avere un incontro a Coverciano per preparare il prossimo esordio e fare il punto sulle altre rappresentative.

