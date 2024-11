Il Lecce limita i danni contro l’Empoli 

Lecce 1

Empoli 1

Lecce (4-3-3) : Falcone; Guilbert (33’ st Rebic), Gaspar, Baschirotto, Gallo; Oudin (16’ st Coulibaly), Ramadani (16’' st Sansone), Rafia; Dorgu, Krstovic, Banda (20’ pt Pierotti). Allenatore Gotti.

Empoli (3-5-2) : Vasquez; Goglichidze (17’ st De Sciglio), Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Haas, Maleh (35' st Ekong), Cacace (35’ st Sambia); Colombo, Pellegri (23’ st Solbakken). Allenatore D’Aversa.

Arbitro : Sacchi di Macerata.

Reti : pt 33’ Pellegri, st 32’ Pierotti.

Note : ammoniti Cacace, Pellegri, Henderson.

Lecce. Finisce in parità anche il secondo anticipo della dodicesima giornata di Serie A. Dopo l’1-1 di Genoa-Como venerdì, Lecce ed Empoli chiudono l’incontro con lo stesso risultato: un finale forse più utile agli ospiti, ora a quota 15 punti, che ai padroni di casa, saliti a 9 (come il Cagliari) e ancora in piena bagarre salvezza. Ma i giallorossi hanno rischiato di perdere, perché i toscani sono passati in vantaggio al 33’ del primo tempo con un destro di Pellegri e poi hanno colpito un palo con Cacace.

Nella ripresa i pugliesi aumentano l’intensità, segnano nel finale con Pierotti di testa (32’) e colpiscono la traversa con Sansone su punizione e con Krstovic. Per confermare la categoria la squadra di Gotti deve ricominciare a vincere.

