Il Lecce in dieci cede a una Lazio “convalescente” 

Lecce 1

Lazio 2

Lecce (4-3-3) : Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean (47’ st Sansone), Dorgu; Coulibaly, Berisha (34’ st Kaba), Rafia (15’ st Pierret); Pierotti, Krstovic (15’ st Rebic), Morente. In panchina Fruchtl, Samooja, Borbei, Bonifazi, Helgason, Marchwinski, Hasa, Oudin, Ramadani, Burnete. All. Giampaolo.

Lazio (4-2-3-1) : Provedel; Lazzari (38’ st Marusic), Gila, Romagnoli Nuno Tavares (25’ st Pellegrini); Guendouzi, Rovella; Isaksen (25’ st Tchaouna), Dia (19’ st Pedro), Zaccagni (38’ st Noslin); Castellanos. In panchina Mandas, Furlanetto, Gigot, Castrovilli, Dele-Bashiru, Patric. All. Baroni.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo.

Reti : 48’ pt Castellanos (rig.), 5’ st Morente, 42’ st Marusic.

Lecce. Ci ha pensato Marusic al minuto 87 a togliere le castagne dal fuoco e regalare la vittoria ai suoi compagni. La Lazio passa al Via del Mare, a Lecce, 2-1 grazie alla rete del giocatore montenegrino, entrato pochi minuti prima, che regala i tre punti. Il Lecce, in dieci per l'intera ripresa per il rosso a Guilbert, va sotto per il rigore di Castellanos, grazie a Morente raggiunge il pari ma, nonostante il gran cuore messo in campo, cede nel finale per il jolly pescato da Marusic.

La Lazio cancella la brutta figura rimediata contro l'Inter (ma non senza incertezze e rischi), e raggiunge i nerazzurri a quota 34 al terzo posto. Per il Lecce di Giampaolo un pari sfumato proprio quando il risultato sembrava essere al sicuro, ma la prestazione offerta, inferiorità numerica compresa, è stata da applausi.

La prima occasione è di marca biancoceleste, con Lazzari che impegna Falcone al 7’ e il primo tempo vive di fiammate con i laziali più pericolosi. Proprio al 46’, la svolta: il tiro di Castellanos è fermato sulla linea dalle mani di Guilbert. Rigore per la Lazio e inevitabile il rosso per il difensore giallorosso. Dal dischetto è implacabile Castellanos: 0-1. La ripresa offre subito emozioni giallorosse: al 5’ su corner Morente si avventa sulla palla e pareggia. La Lazio spinge ma non passa. Poi all’87’ il neo entrato Marusic si coordina dopo una respinta di Morente e batte Falcone. Nel recupero il Lecce sfiora il clamoroso pari: Kaba colpisce la traversa e sulla ribattuta Pierotti manda fuori da due passi.

