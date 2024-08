Il Lecce fatica ma supera il Mantova Crollo del Frosinone contro il Pisa 

Altri tre match di Coppa Italia hanno chiuso ieri il programma dei 32esimi di finale. Sorprendente il crollo casalingo del Frosinone, retrocesso dalla Serie A appena pochi mesi fa: i ciociari sono caduti sotto i colpi di un implacabile Pisa, 3-0 il risultato finale coi gol di Tramoni al 28’, Bonfanti al 44’ e Arena all'89’. Nel prossimo turno la sfida col Cesena.

Il Lecce batte a fatica il Mantova, che la settimana scorsa aveva sconfitto in casa la Torres, e passa il turno (dove lo attende il Sassuolo). Il gol di Gaspar al 14’ ha fatto pensare che potesse essere una gara in discesa per i salentini, ma il prosieguo della partita si è rivelato scorbutico. Tanto che al 73’ gli ospiti hanno pareggiato con Bragantini. Solo una stoccata dell’attaccante giallorosso Krstovic all’86’, quando ormai erano imminenti i supplementari, ha consegnato il successo ai pugliesi. Infine la Salernitana elimina lo Spezia dopo i rigori: finisce 8-7, i tempi regolamentari si erano conclusi sul 3-3 (gol di Candelari e doppietta di Soleri per gli ospiti, una rete di Kallon e due di Dia per i campani). Nei 16esimi giocherà con l’Udinese.

