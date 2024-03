Il Lecce esonera D’Aversa, al suo posto arriva Gotti 

Lecce. Quel che sembrava scontato è accaduto. Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce protagonista di un clamoroso gesto violento (una testata) ai danni di un giocatore del Verona (Henry, accusato di aver provocato i calciatori salentini) al termine dell’incontro perso in casa 1-0, è stato esonerato. La nota pubblicata poco dopo i fatti dal club era chiara: un comportamento «contrario ai principi e ai valori dello sport». Le giustificazioni del tecnico non sono bastate, quel «mi scuso ma non l’ho colpito con una testata» è stato smentito dalle immagini. Per Renzo Uliveri, presidente dell’Assoallenatori, il segnale di una tensione fuori controllo dopo la pesante lite Juric-Italiano di dieci giorni fa, con la minaccia del tecnico Torino al collega della Fiorentina e la squalifica di due giornate. «Il primo a essersi reso conto dell'errore è stato proprio D’Aversa. Se un uomo e un allenatore come lui, sempre corretto, trascende così, significa che stiamo entrando in una dimensione pericolosa».

Ora si attendono le decisioni del giudice sportivo, la sanzione si annuncia pesante. Calciatore tra molta serie C e B e sprazzi di A (nel 2003 l’esordio col Siena e la brutta esperienza del caso scommesse con sei mesi di squalifica), poi allenatore con l’apice al Parma (promozioni dalla C alla A), D’Aversa al momento non ha commentato. Intanto il Lecce ha imboccato una pericolosa parabola discendente (un punto nelle ultime 5 gare), con alle porte la delicatissima gara contro la Salernitana: una sorta di spareggio salvezza. Come nuovo tecnico è in arrivo Gotti: l’accordo è raggiunto, oggi l’ufficialità.

