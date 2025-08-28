Il Lecce è già un esame oggi per il Milan di Allegri 

Il Milan non fa in tempo a gioire per l'accordo trovato per Nkunku - in arrivo dal Chelsea - per 40 milioni di euro bonus compresi che deve fare i conti con l'infortunio di Jashari che potrebbe essere preoccupante. Il centrocampista si è fatto male al perone destro in uno scontro di gioco con Gimenez in allenamento e non è esclusa l'ipotesi di una frattura. Allegri in conferenza stampa annuncia il suo forfait per il match contro il Lecce (in programma oggi alle 20.45) ma il problema fisico mette in ansia l'ambiente rossonero.

Quasi un dramma per il Milan che ha faticato per due mesi prima di poter chiudere l'affare Jashari con il Brugge. Il club è subito corso ai ripari e ha tolto dal mercato Musah che era destinato all'Atalanta. E senza una delle pedine fondamentali per il nuovo equilibrio di gioco rossonero, Allegri vola a Lecce sapendo di dover vincere per cancellare subito il ricordo del brutto esordio a San Siro contro la Cremonese. «È stata una sconfitta inaspettata», ha detto Allegri. «Con più attenzione negli episodi dei gol loro, avremmo potuto portare a casa la vittoria. Il Lecce gioca un calcio veloce, è molto organizzato e giocare lì non è mai facile. A San Siro nei due errori che abbiamo fatto nei novanta minuti, abbiamo preso due gol. Dobbiamo abbassare se non azzerare l'errore».

La stessa Cremonese di Davide Nicola sarà in campo sempre oggi, a partire dalle 18.30 contro il Sassuolo, sconfitto a sua volta dal Napoli all’esordio.

